Maltempo: da Regione Lombardia interventi a Laglio e altre località del Comasco

Giugno 8, 2022

Milano, 8 giu.(Adnkronos) – Coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile prosegue l’azione di Regione Lombardia per dare supporto e assistenza ai territori colpiti dal maltempo nel comasco. Ecco la situazione nei comuni in seguito al sopralluogo dei tecnici degli Uffici Territoriali Regionali:

– Laglio: attivato un primo pronto intervento per rimozione materiale reticolo idrico minore, per un importo stimato di 100.000 euro. Si valuta l’attivazione di un secondo pronto intervento;

– Carate Urio: attivato un primo pronto intervento per rimozione materiale reticolo idrico minore, per un importo stimato di 100.000 euro. In corso verifiche per lo smaltimento del materiale;

– Pognana: interessati tre corsi d’acqua del reticolo idrico minore: a Valle di Pozzuolo attivato pronto intervento per rimozione materiale; a Valle di Nera attivato pronto intervento per rimozione materiale; a Valle di Cuma, dove il corso transita in centro paese, è stato attivato il pronto intervento per rimozione materiale e il ripristino dell’officiosità, o funzionalità idraulica;

– Careno, frazione di Nesso: istruito un tombotto sulla Strada Provinciale.