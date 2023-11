Maltempo: da Toscana richiesta sospensione contributi, governo pronto ad accoglierla**

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – La Regione Toscana ha inviato ieri alla Presidenza del Consiglio la richiesta di sospensione dei termini contributivi e fiscali in relazione allo stato di emergenza dichiarato lo scorso 3 novembre per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Lo rende noto Palazzo Chigi.

“All’esito dell’istruttoria – viene spiegato -, che si rende necessaria per completare l’elenco dei Comuni interessati, in presenza di una riserva della Regione di indicarne altri, la rimessione in termini per gli adempimenti fiscali e contributivi sarà inserita nel primo veicolo normativo utile”.