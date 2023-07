Maltempo: Danzì (M5s), ‘Meloni chieda scusa per negazionismo climatico’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni, che oggi dichiara che la messa in sicurezza del territorio è una priorità, è la stessa leader di un centrodestra che in Europa ha appena votato contro la Nature Restoration Law? Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sono stati compatti per non far passare una legge nata proprio per restaurare gli ecosistemi danneggiati. Per fortuna il Parlamento europeo si è espresso diversamente. Se ora la presidente del Consiglio ha cambiato idea, bene: ma lo dica e chieda scusa per le dannose posizioni negazioniste di cui si sono fatti megafono finora”. Così in una nota Maria Angela Danzì, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.