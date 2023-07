Maltempo: De Poli, ‘governo riconosca stato calamità per agricoltura veneta’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Nessuna provincia del Veneto è stata risparmiata dal maltempo. L’agricoltura della regione è in ginocchio: coltivazioni distrutte dalla grandine e danni alle strutture agricole. Chiediamo al governo il riconoscimento dello stato di calamità per l’agricoltura veneta e di mettere in campo tutti gli strumenti utili e necessari, a partire dall’attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo indennizzi alle aziende agricole coinvolte, e un intervento di moratoria fiscale”. Così il senatore Udc Antonio De Poli che, a Palazzo Madama, è autore di un’interrogazione parlamentare indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell’Economia e al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

“Siamo di fronte a un’emergenza: bisogna mettere le imprese agricole nelle condizioni di andare avanti. Le aziende, soprattutto quelle più piccole, rischiano di non poter onorare i propri impegni con l’erario e, quindi, diventa assolutamente indispensabile prevedere una sospensione dei pagamenti. Inoltre, l’eccezionale ondata di maltempo ha provocato danni significativi e importanti, distruggendo le coltivazioni delle campagne. E’ un bilancio pesante e, pertanto, è doveroso che ci sia un intervento di ristoro con sostegni economici straordinari”, conclude De Poli.