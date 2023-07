Maltempo: De Poli (Udc), ‘governo dichiari stato d’emergenza in Veneto’

Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Il governo dichiari lo stato di emergenza nei Comuni veneti colpiti da un’eccezionale ondata di maltempo che ha, purtroppo, causato ingenti danni all’agricoltura, abitazioni e aziende. Centodieci persone sono rimaste ferite a causa di traumi determinati dalla grandine o dalla rottura di vetri. Le comunità hanno vissuto attimi di incubo. Ringrazio, di cuore, soccorritori, vigili del fuoco e volontari della protezione civile che hanno assicurato la propria importante presenza nell’emergenza”. Così il senatore UDC Antonio De Poli che interviene a Palazzo Madama nelle ore successive alle forti piogge che hanno interessato il Veneto. “Dopo la tempesta che ha colpito l’area Dolomitica, ieri ci sono state violente grandinate in tutte le province del Veneto, in modo particolare a Padova, Limena, Noventa padovana, Vigonza, ma soprattutto nell’Alta padovana: a Cittadella, Carmignano di Brenta, Campodarsego, Camposampiero, Fontaniva, Tombolo e San Giorgio in Bosco”, spiega.

“In Senato presenterò, già nelle prossime ore un’interrogazione parlamentare al presidente del consiglio Giorgia Meloni: servono sostegni economici urgenti e chiediamo che venga attivato il Fondo europeo di solidarietà per risarcire comunità, cittadini e imprese dagli ingenti danni subiti”, conclude De Poli.