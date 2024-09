Maltempo: Delrio, ‘mentre si affronta emergenza Musumeci fa propaganda’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Di solito non amo fare polemiche ma la dichiarazione del ministro Musumeci è straordinariamente grave per il ruolo che ricopre e per i ruoli che ha ricoperto. Oggi approfitta della sua posizione durante un momento di grave difficoltà dei cittadini romagnoli per provare a fare una piccola speculazione politica che si addice di solito a uomini piccoli piccoli”. Così il senatore del Pd, Graziano Delrio.

“Sono sicuro che la regione Emilia-Romagna risponderà punto per punto alle domande ridicole poste da un ministro della Repubblica che purtroppo ha anche la responsabilità della gestione dell’emergenza in questo paese. Nel frattempo casomai il ministro si ricordi che è stato presidente della regione Sicilia per diversi anni e ci faccia avere il resoconto dei finanziamenti che lui ha ricevuto e speso durante il suo mandato perché come è noto, della dispersione idrica alla cura del territorio, la regione Sicilia non brilla e certamente durante la sua presidenza nessuno si è accorto di una particolare sollecitudine per i bisogni e le urgenze dei cittadini al punto che la sua coalizione ha preferito non ricandidarlo”.

“Attendiamo quindi con ansia che la regione Sicilia pubblichi i risultati dei cinque anni di governo Musumeci su questi argomenti insieme a quelli che sicuramente arriveranno della regione Emilia-Romagna. Mentre si fatica e si soffre nei territori alluvionati il ministro della protezione civile pensa alla propaganda. Ci sarebbe da piangere”.