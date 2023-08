Maltempo: Dolfi (Fdi), ‘da Figliuolo indicazione per finanziamento, Pd smetta di creare panico’

Agosto 31, 2023

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “L’ordinanza, firmata già lo scorso 25 agosto dal commissario straordinario Figliuolo, fornisce tutte le indicazioni per procedere al finanziamento degli interventi realizzati e da ultimare in regime di somma urgenza, quantificati in 289 milioni di euro. Ciò permetterà ai comuni di rientrare dalle spese sostenute in emergenza e per questo ringrazio il generale Figliuolo e il governo Meloni che è sempre stato vicino alla nostra regione, purtroppo duramente colpita dagli eventi di maggio. Ma non è tutto: oggi il commissario straordinario ha dichiarato che sono in preparazione anche le ordinanze relative alle famiglie e alle imprese colpite al fine di rimborsare i danni al 100%, come già anticipato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aggiungendo che, una volta perimetrati i danni, ‘si agirà nel più breve tempo possibile’. Credo, quindi, che per onestà intellettuale il Pd, da Schlein a Bonaccini, dovrebbe smettere di creare panico e malcontento, cosa che invece continua a fare anche dal palco della Festa dell’Unità a Ravenna”. Lo dichiara Marta Dolfi, senatrice di Fratelli d’Italia.

“Capisco che il Pd si trovi in seria difficoltà di fronte alle accuse di mancata prevenzione, che avrebbe potuto limitare i danni, e che quindi cerchi di distrarre l’attenzione dalle proprie responsabilità, ma non trovo corretto che si continui in una narrazione non veritiera e che crea solo allarme sociale”, conclude.