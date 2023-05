Maltempo: Edizioni All Around lancia appello dal Salone del Libro #doniamolibriall’emiliaromagna

Maggio 21, 2023

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – #doniamolibriall’emiliaromagna. Questo l’appello lanciato da Edizioni All Around dal Salone del libro di Torino a editori e non solo. Con le alluvioni dei giorni scorsi decine e decine di biblioteche scolastiche e comunali sono andate perdute. Secondo la casa editrice romana, è necessario pensare subito anche alla ricostruzione del tessuto culturale. L’appello è stato per ora accolto da tutti gli editori presenti negli spazi di Regione Lazio e Alleanza delle Cooperative.