Maltempo: Farolfi (Fdi), ‘Boccia e Braga si prendano una vacanza’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Il caldo intenso di questi giorni deve aver offuscato la memoria del senatore Boccia e dell’onorevole Braga. Infatti, in una dichiarazione congiunta, sostengono che Schlein non abbia mai avuto la delega al patto per il clima. Mentono sapendo di mentire perché basta leggere la scheda pubblicata dalla regione Emilia-Romagna in cui sono indicate le deleghe ricevute quando è stata vicepresidente tra cui transizione ecologica, patto per il clima nonché montagna e aree interne ( proprio le aree colpite dai recenti eventi calamitosi per carenza di infrastrutture idrogeologiche e forti criticità dovute alla mancata prevenzione). Consiglio quindi ai parlamentari Pd una salutare vacanza in montagna per rinfrescare memoria e idee”. Così Marta Farolfi, senatrice di Fratelli d’Italia.

“Il Pd continua nella sua campagna di disinformazione e di falsità circa gli interventi governativi a sostegno delle zone e imprese alluvionate solo per nascondere ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti: il fallimento della gestione Bonaccini/Schlein – continua l’esponente della maggioranza -. Bonaccini come commissario contro il dissesto idrogeologico e Schlein come assessore al Patto per il clima e montagna/aree interne”. “La regione Emilia-Romagna che vuole sempre primeggiare in tutto stavolta ha primeggiato per inefficienza”, conclude Farolfi.