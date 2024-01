Maltempo: Figliuolo a Von der Leyen, ‘diamo a terre alluvionate un volto migliore’

Gennaio 17, 2024

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – L’incarico di commissario per la ricostruzione “per me un onore e un onore, ma vedendo questa sinergia istituzionale, la sua vicinanza, come fu per l’emergenza Covid, sono sicuro che saremo capaci di dare alle terre alluvionate un volto ancora migliore, perché lo meritano gli amministratori ma soprattutto lo meritano i cittadini”. Lo ha detto il commissario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo nell’incontro con la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen a Forlì.