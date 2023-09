Maltempo: Figliuolo, ‘da Comuni alluvionati richieste per soli 500mila euro’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Abbiamo già in atto un’erogazione di risorse per interventi di somma urgenza già effettuati e che sono ancora in corso. Parliamo di 289 milioni di euro. Faccio un appello ai Comuni ad inviare presso la struttura le richieste di rimborso che noi immediatamente ristoriamo. Finora abbiamo ricevuto richieste per soli 500 mila euro, ma noi siamo pronti a ristorare tutto”. Lo ha detto il commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, dopo il tavolo a Palazzo Chigi sui lavori post alluvione.