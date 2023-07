Maltempo: Fina (Pd), ‘occorre agire, legge clima in discussione in intergruppo utile contributo”

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il territorio del nostro Paese assediato dal maltempo e dai roghi è la tragica immagine, forse la più eloquente di sempre, delle conseguenze del caos climatico. La nostra solidarietà verso chi sta fronteggiando pericoli e tragedie e verso chi piange le vittime, il nostro sostegno a chi si sta mobilitando per sostenere la popolazione nelle operazioni di soccorso sono totali”. Lo dichiara il senatore Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito democratico.

“Allo stesso tempo – prosegue – è oramai chiaro che l’Italia è tra i Paesi più esposti. Il governo deve scendere in campo una volta per tutte, in modo chiaro e decisivo, mettendo da parte le divisioni e le lotte di potere. Occorrono azioni per fronteggiare l’emergenza e, nel lungo periodo, per abbassare le emissioni, per la prevenzione e l’adattamento. Un utile contributo può arrivare dalla legge quadro sul clima, elaborata da WWF, Greenpeace, Kyoto Club, Transport & Environment e Legambiente”. “Oggi alle 18.30 nell’ambito dell’intergruppo sulle politiche di contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici affronteremo una sessione di discussione di un percorso che è iniziato, sul provvedimento, già alcuni mesi fa. Lo porteremo una volta definito all’attenzione del governo e delle forze parlamentari per un’approvazione che dovrà essere la più larga e condivisa possibile”, conclude Fina.