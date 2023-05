Maltempo: Fipav, rinviata causa allerta meteo la Finale Giovanile U14

Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “La Federazione Italiana Pallavolo, a causa dell’allerta meteo nella regione Emilia Romagna, ha rinviato la Finale Nazionale Giovanile Under 14 femminile che si sarebbe dovuta giocare dal 16 al 21 maggio nella città di Cesena”. Lo annuncia la Fipav in un comunicato. “Dopo il rinvio di ieri mattina della prima giornata di gare, la Fipav preso atto della nuova ordinanza del Comune di Cesena che ha disposto la chiusura di scuole impianti e attività sportive per le giornate del 16 e 17 maggio e assodato che la condizione di allerta meteo rossa è stata prolungata fino a domani 18 maggio, ha deciso di sospendere lo svolgimento della Finale giovanile Under 14.

A causa di tali condizioni, per tutelare la sicurezza e l’incolumità di tutti i partecipanti e addetti ai lavori, la Fipav ha dunque preso questa inevitabile decisione. La Federazione Italiana Pallavolo nell’adottare questo provvedimento è già al lavoro per valutare possibili nuove date e soluzioni nel tentativo di salvaguardare la possibilità per le oltre 400 giovani atlete, di disputare comunque la Finale Nazionale giovanile di categoria. Il tema sarà affrontato già nel prossimo consiglio federale, che si terrà a Torino in questo fine settimana”.