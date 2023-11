Maltempo: Fossi (Pd), ‘governo in tilt su aiuti a Toscana’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La Toscana è in ginocchio dopo le alluvioni ma il governo si volta dall’altra parte. Oggi l’esecutivo è addirittura andato in tilt prima opponendosi e poi sospendendo la votazione di un mio ordine del giorno al Decreto Bollette che avrebbe dato la possibilità a famiglie ed imprese di rateizzare i debiti che accumuleranno inevitabilmente nei prossimi mesi a seguito della sospensione del pagamento delle utenze deciso da Arera. Un semplice atto di buon senso, che avrebbe dato un primo segnale concreto ad una popolazione devastata, è stato volutamente ignorato da Giorgia Meloni e dai deputati di destra, anche eletti negli stessi territori alluvionati. Soltanto dopo il mio intervento in Aula il governo, messo alle strette, ha sospeso la votazione: spero che riconosca l’errore e approvi il mio atto”. Lo dichiara Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario regionale del Partito Democratico della Toscana.