Maltempo: Fratoianni, ‘danni dovuti a crisi climatica’

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “In diverse aree della Toscana e del Veneto è stata una notte terribile e in queste ore ai danni si aggiunge il lutto dei morti e l’angoscia per i dispersi. Tutta la mia e la nostra solidarietà alle persone che vivono nelle aree colpite da questo ennesimo evento climatico estremo e la mia vicinanza agli enti locali e a tutti coloro si stanno prodigando per dare una mano”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Tra loro ci sono – prosegue il leader di SI – tanti volontari e tanti ragazzi. E allora colpisce che in quelle medesime ore, a pochi chilometri di distanza, a Bologna, altri ragazzi siano processati per direttissima per aver manifestato per sensibilizzare le persone sui danni dal cambiamento climatico, tragicamente oggi sotto gli occhi di tutti”.

“Non chiamiamolo maltempo – conclude Fratoianni – sono i danni provocati dall’uomo e dal clima che cambia. Anche dalle parti della destra ora al governo del Paese dovrebbero riconoscerlo una volta tanto, ed intervenire di conseguenza, invece di pensare ad opere inutili e faraoniche”.