Maltempo: Fregolent (Iv), ‘da governo niente risorse e nessun rispetto’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Dal governo niente risorse, niente strutture tecniche, niente di niente per i territori alluvionati e soprattutto nessun rispetto per chi ha dimostrato di essere capace di rialzarsi se supportato. Solo tante parole”. Lo dichiara la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent, capogruppo in commissione Ambiente.

“Un commissario straordinario che quando aveva alle spalle un esecutivo di valore ha saputo fare il meglio con la campagna vaccinale, oggi si ritrova solo, senza né fondi né organizzazione. Finito il momento delle passerelle e delle photo opportunity Meloni ha scelto di abbandonare lo spirito unitario e disinteressarsi delle famiglie e del tessuto produttivo di quelle zone martoriate”, conclude.