Maltempo: Gallo dona 1.200 paia di calze alla Croce Rossa per le popolazioni colpite

Maggio 26, 2023

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Gallo, azienda italiana leader nella produzione di calze e accessori di alta qualità, ha donato alla Croce Rossa Italiana, comitato di Bologna, circa 1.200 paia delle sue calze più iconiche. Lo comunica la società, spiegando che si tratta di un gesto di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dall’alluvione che, proprio a causa di questa grave emergenza, hanno perso molti dei propri effetti personali e ancora oggi stanno lavorando incessantemente per ripulire le proprie case e le strade dal fango: “Vogliamo esprimere un messaggio di vicinanza a chi è in difficoltà e augurare alle popolazioni colpite da questa calamità di risollevarsi presto”, afferma l’amministratore delegato di Gallo, Giuseppe Colombo.

“Ringrazio di cuore tutti i donatori e le aziende come Gallo che, in questo momento, ci hanno contattato per far sentire la propria solidarietà ai cittadini dell’Emilia Romagna”, replica Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, sottolineando: “Ogni aiuto è stato per noi prezioso per sostenere le comunità messe in ginocchio da questa terribile alluvione”.