Maltempo: Gancia (Lega), ‘chiederemo a Europa di avere aiuti attraverso fondo solidarietà’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Insieme al cordoglio per le vittime, esprimo la mia vicinanza a tutti i cittadini lombardi colpiti dai nubifragi che stanno devastando tutta la Lombardia. Un doveroso grazie alla Protezione civile, ai vigili del fuoco, ai soccorritori e a tutti i volontari che lavorano senza tregua per limitare i danni e per mettere in sicurezza le persone. Ora, insieme alla giunta regionale, ci attiveremo per chiedere all’Europa di avere il massimo sostegno possibile anche attraverso il fondo di solidarietà, per avere un aiuto concreto e rapido per agevolare la ripartenza dei territori e sostenere i tanti cittadini danneggiati, pensiamo alle abitazioni, ai capannoni, alle attività artigianali e agricole, dagli effetti devastanti del maltempo”. Così in una nota Gianna Gancia, eurodeputata della Lega.