Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Il viceministro Bignami si diverte a dare i numeri come al Lotto. Continuano gli show a favore di telecamera e continua a fare polemica politica e ideologica senza proporre soluzioni per le migliaia di aziende e famiglie in difficoltà. Nessuna risposta concreta, nessun rispetto”. Così Stefania Gasparini, presidente della commissione nazionale di garanzia Pd.