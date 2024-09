Maltempo: Gasparri, ‘no polemiche ma che modello Bonaccini non efficiente’

21 Settembre 2024

Roma, 21 set. (Adnkronos) – I governi hanno stanziato centinaia di milioni negli ultimi dieci anni per l’Emilia-Romagna. Se in un comune il fiume esonda tre volte nello stesso anno, qualche responsabilità locale nella vigilanza degli interventi ci sarà pur stata. Non bisogna alimentare polemiche, ma il modello Bonaccini e company non è stato così efficiente”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ai microfoni dei giornalisti a Piacenza.