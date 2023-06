Maltempo: Giani a Meloni, ‘ora commissario, mia nomina per Piombino decisiva’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo posto” la questione della nomina del commissario per la ricostruzione, “io ho fatto, con molta ragionevolezza, anche il mio esempio personale: se io non fossi stato commissario per il rigassificatore a Piombino, probabilmente non avremmo quest’opera in tempi così rapidi. Da quando sono stato nominato da Draghi è trascorso un anno e oggi tutti si rendono conto di quanto sia stato utile. Un commissario fa fare il salto di qualità, lo dico per esperienza diretta. I presidenti delle tre regioni” coinvolte “possono svolgere un ruolo determinante”. Lo dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, lasciando Palazzo Chigi al termine del tavolo con il governo con i territori colpiti dall’alluvione.

Risposte del governo? “Sta lavorando in modo costruttivo, sono convinto che verrà raccolto questo nostro appello”, quanto ai tempi della nomina “Meloni è stata molto presente, ma poi è dovuta andar via ed è come se questa questione fosse rimasta aperta”.