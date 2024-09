Maltempo: Gnassi (Pd), ‘Musumeci e Bignami fanno sciacallaggio da P. Chigi’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set (Adnkronos) – “Mentre sono ancora in corso le operazioni di emergenza e alcune persone sono in fase di evacuazione, il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e il sottosegretario Bignami convocano una conferenza stampa a Palazzo Chigi per attaccare la regione Emilia-Romagna sulla gestione dell’emergenza maltempo. Siamo al puro sciacallaggio ed è grave che provenga dalla più alta sede istituzionale di governo”. Lo dice il deputato democratico Andrea Gnassi.