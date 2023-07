Maltempo: Gruppioni (Az-Iv), ‘si è fatto poco e male, voto contrario’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il giudizio su questo provvedimento è che si sia fatto poco e male. Presto dovremo tornarci sopra per garantire gli interventi e la reale operatività del commissario”. Lo ha detto Naike Gruppioni, deputata di Azione-Italia Viva, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al Dl Alluvioni. “Le prime parole della presidente Meloni dopo l’alluvione sono state ‘fare presto’. Ebbene, non si sta facendo presto. Le risorse stanziate sono esigue e comunque assolutamente insufficienti: appena 2,5 miliardi di euro. Anche sui ristori Giorgia Meloni aveva garantito il ristoro totale dei danni a tutti – ha continuano l’esponente del terzo polo -. I 120 milioni stanziati non coprono nemmeno la metà del fabbisogno reale. Sul decreto ricostruzione la situazione è ancora peggiore. Le risorse che oggi servono per superare l’emergenza e affrontare la ricostruzione in maniera seria sono pari a circa 9 miliardi. Ma nel provvedimento siamo lontanissimi da questi numeri. E soprattutto le risorse racimolate non ci sono: il commissario ci dice che le risorse non sono arrivate e che si fatica a reperire anche il necessario per l’ordinaria amministrazione”.

“I ristori sono stati poi affidati ai comuni. Ma davvero si pensa che comuni piccoli e medi, con la carenza di personale medi e piccoli nel mezzo di un’emergenza siano in grado di sostenere la macchina degli indennizzi? Quanto alla prevenzione è dall’inizio della legislatura che chiediamo, inascoltati, il ripristino di Italia Sicura. Per queste ragioni il gruppo Azione-Italia Viva voterà contro la questione di fiducia”, ha concluso Gruppioni.