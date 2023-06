Maltempo: gruppo Pd con Schlein, ‘da governo serve marcia in più, dl ancora non c’è**

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Riunione del gruppo Pd alla Camera con Elly Schlein. All’ordine del giorno l’alluvione in Romagna. I dem richiamano il governo alle sue responsabilità, chiedono la nomina di un commissario “che conosca i territori e che sappia lavorare con una filiera istituzionale già rodata” e sollecitano il decreto sull’emergenza alluvione che ancora non è stato presentato: “Siamo ancora in attesa”.

Nella riunione, a quanto si riferisce, è stato confermato come tutto il Pd sia mobilitato per supportare i territori e comunità colpite. “Abbiamo confermato il nostro impegno sia a livello istituzionale che politico”. Ma il governo deve fare la sua parte. “Siamo in attesa del decreto che è in ritardo, le persone non possono più aspettare -incalza Schlein- c’è chi ha perso tutto, per due volte. Ci sono stati due eventi calamitosi e alcuni, dopo aver riacquistato mobili ed elettrodomestici, si sono ritrovati nelle condizioni di partenza. Quelle persone hanno bisogno di risposte in fretta, si tratta di miliardi di ristori per famiglie imprese e agricoltura. Noi ci siamo ma bisogna agire in fretta”.

Di qui la sollecitazione sul decreto, necessario per partire in Parlamento con le risposte ai territori, ai sindaci che si trovano con strade interrotte e comunità isolate nell’Appennino. “Il decreto sull’emergenza non è ancora arrivato, siamo in attesa del decreto per lavorare, qui in parlamento, per dare risposte ai territori, ai sindaci. Ci sono strade interrotte, comunita’ isolate in alcuni territori dell’Appennino. Stiamo chiedendo una marcia in più al governo”, ha detto Schlein al termine della termine della riunione del gruppo parlando con i giornalisti alla Camera.