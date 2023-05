Maltempo: in E.Romagna 400 interventi vigili fuoco, esonda fiume Lamone, case evacuate

Maggio 3, 2023

Bologna, 3 mag. (Adnkronos) – Sono 400 gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo in Emilia Romagna. Allagamenti a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone per cui sono state evacuate a scopo precauzionale alcune abitazioni.

Ma le abitazioni sono state evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (Forlì- Cesena) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (Bologna) per allagamenti. Inviate in rinforzo sezioni operative vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana.