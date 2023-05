Maltempo: in Lombardia da stasera allerta gialla per rischio temporali

Maggio 26, 2023

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Maltempo in arrivo sulla Lombardia. E il tempo perturbato previsto per le prossime ore interesserà anche il nodo idraulico di Milano. Per questo il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali dalla serata di oggi, venerdì 26 maggio, fino alla mattina di domani, sabato 27 maggio.

Il centro operativo comunale (coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.