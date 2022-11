Maltempo: in Lombardia perturbazione atlantica in transito, da domani miglioramento

Novembre 22, 2022

Milano, 22 nov. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, oggi, rapido transito di una perturbazione atlantica con precipitazioni diffuse, in esaurimento entro sera. Da domani sono attese correnti occidentali con nuvolosità variabile, precipitazioni sulle vette di confine in serata e residua ventilazione fino al mattino. Queste le previsioni di Arpa Lombardia contenute nel bollettino meteo per le prossime ore.

Per giovedì è previsto un flusso da nordovest con addensamenti e nevicate sulle Alpi di confine; altrove sarà soleggiato con ventilazione moderata e temperature massime in lieve aumento.