Maltempo: in Lombardia perturbazione nordatlantica in atto domenica e lunedì

Aprile 29, 2023

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Un debole promontorio anticiclonico cede oggi per l’avvicinamento di un perturbazione nordatlantica che interesserà il nord Italia tra domenica e lunedì. Per la Lombardia, il bollettino meteo di Arpa regionale indica cielo nuvoloso con isolati piovaschi per la giornata di oggi, mentre per domani e lunedì precipitazioni diffuse con rinforzo dei venti anche in pianura e temperature in calo.

Per martedì è atteso un progressivo allentamento del minimo verso Sud, con precipitazioni residue e rinforzo del vento da Nord, seguito mercoledì dal passaggio sulla regione di un cuneo anticiclonico che porterà tempo stabile e prevalentemente soleggiato.