Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Sono davvero molto preoccupanti e drammatiche le immagini che giungono in queste ore dalla Emilia-Romagna con abitazioni evacuate, fiumi esondati e una pioggia intensa che non smette di cadere. Alla popolazione e ai tanti volontari che in queste ore sono impegnati nelle operazioni di salvataggio rivolgo la sincera vicinanza mia personale e quella del Senato”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.