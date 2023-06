Maltempo: Lattuca a Musumeci, ‘9 anni? Sembra profezia sventura, governo non perda tempo’

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “La previsione di 9 anni per la ricostruzione evocata oggi dal ministro Musumeci suona come una profezia di sventura. Il Governo non perda più tempo e individui subito la struttura commissariale dotata di risorse e in grado di seguire procedure straordinarie”. Così il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.

“Giunti a questo punto, ogni ulteriore esitazione rappresenta ormai una responsabilità politica grave. I danni già quantificati da Regione ed enti locali ammontano a diversi miliardi di euro. Con i 300 milioni effettivi stanziati finora dal Governo con il Dl Alluvioni non si va da nessuna parte. Aspettare la stima definitiva delle perizie rappresenta solo un modo per prendere tempo, mentre le famiglie, le imprese e i cittadini danneggiati hanno bisogno di risposte adesso”.