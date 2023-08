Maltempo: Laureti (Pd), ‘da governo ferita insanabile per Emilia-Romagna’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Nemmeno un euro, a tre mesi dall’alluvione, è arrivato dal governo alle imprese dell’Emilia Romagna. Erano già insufficienti le risorse stanziate dall’esecutivo Meloni e nemmeno queste poche sono arrivate. Parliamo di un asset strategico per l’intera economia nazionale. L’agricoltura in particolare, espressione di primo piano di quel Made in Italy che il ministro sovranista Lollobrigida a parole dice sempre di voler tutelare e promuovere, è stata duramente colpita e avrebbe bisogno di sostegno in termini di liquidità. Ora”. Così in una nota Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e responsabile dem per le Politiche agricole.

“L’alluvione – continua – si è abbattuta su quasi il 50 per cento della superficie agricola utilizzabile, dove insistono circa 21mila aziende per un totale di oltre un miliardo di euro di danni. Questo settore, già in condizioni ottimali di intervento, avrebbe richiesto comunque tempi lunghi per la ripartenza, a causa della necessità di ripristinare la viabilità nelle zone rurali, acquistare mezzi e strutture andati distrutti, ma anche di bonificare e reimpiantare le coltivazioni. Oggi quei tempi lunghi diventano infiniti per colpa di un governo immobile e inadempiente, impegnato solo a negare la crisi climatica che, invece, è causa scatenante degli eventi estremi che hanno sconquassato il Paese”. “La destra si sta macchiando di una colpa che rischia di essere incancellabile: aver tradito la fiducia delle comunità colpite, impedendo la loro ripresa, con danni a tutto il sistema Paese e alla credibilità dello Stato. Una ferita insanabile”, conclude Laureti.