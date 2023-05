Maltempo: Laureti (Pd), ‘preoccupazione massima per agricoltura’

Maggio 19, 2023

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Il primo pensiero va alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie e a chi sta garantendo soccorso e assistenza. Superata l’emergenza ci sarà la quantificazione dei danni e poi la ricostruzione. L’agricoltura è settore particolarmente colpito ed è un settore strategico per questo territorio. Ho sentito l’assessore regionale Mammi e i rappresentanti delle diverse organizzazioni di categoria: la preoccupazione è massima”. Così Camilla Laureti, eurodeputata Pd e responsabile dem per le politiche agricole ai microfoni di Radio Immagina.

“Noi siamo pronti a collaborare in ogni modo. Servono investimenti e misure per accelerare gli interventi d’urgenza, sostenere le aziende e i lavoratori, a partire dalla sospensione delle scadenze di rate e mutui. Servirà attivare il Fondo di solidarietà europea, come in passato. Dobbiamo poi investire fino all’ultimo euro del Pnrr, una risposta importante al terribile mix che registriamo, quello fra emergenza climatica e fragilità del territorio”.

“Andrebbe anche pensato un piano contro il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico e di adattamento ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda l’agricoltura l’obiettivo in prospettiva è quello della piena sostenibilità, puntando su innovazione e ricerca tecnologica, favorendo anche il protagonismo dei giovani. Non ci è dato un secondo tempo: dobbiamo procedere sulla strada del Green Deal”.