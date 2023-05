Maltempo: Lega B, deliberato contributo 60mila euro per vittime alluvione in Emilia-Romagna

Maggio 18, 2023

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – In apertura dell’Assemblea della Lega calcio di Serie B si è tenuto un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione che ha colpito in questi giorni l’Emilia-Romagna, tragedia per la quale l’Assemblea ha deliberato un contributo di 60.000 euro ed, inoltre, comunicato l’attivazione di una raccolta fondi, attraverso la propria Impresa Sociale B For People in aiuto delle popolazioni colpite da questo drammatico evento. Il presidente Mauro Balata ha quindi dato il benvenuto al nuovo Giudice sportivo Ines Pisano, e rivolto i complimenti, unitamente agli altri club, alle neopromosse in Serie A Frosinone e Genoa.

Passando alla trattazione delle tematiche all’Ordine del giorno, è stato deliberato il riconoscimento dell’associazione, un passaggio importante, da alcuni club definito epocale, che comporta esiti significativi, a partire dalla responsabilità patrimoniale sino alla trasparenza dei processi aziendali e della governance, con conseguente adeguamento dei requisiti di onorabilità, compatibilità ed eleggibilità per il presidente e i componenti il Consiglio Direttivo. Tale passaggio ha spiegato il presidente Balata si pone come parte di un percorso, volto a strutturare la Lega B come ente certificato dal punto di vista dell’impegno in ambito ambientale, sociale, e di Governance. La certificazione ESG consentirà alla Lega di raggiungere importanti obiettivi di posizionamento sul mercato, con rating di sostenibilità di sicuro interesse nei confronti di tutti i soggetti esterni, istituzioni, stakeholder e sponsor.

Il presidente Mauro Balata ha poi affrontato le tematiche contingenti derivanti dal tema della compatibilità tra norme afferenti la crisi d’impresa e norme regolamentari federali, sottolineando in proposito la pronta attivazione della Lega nel sollecitare un intervento tempestivo attraverso una elaborazione interna che ha visto protagonisti il Consiglio direttivo e la Commissione Licenze Nazionali e Stabilità di Sistema, cui rivolge il proprio ringraziamento per il lavoro svolto. Balata ha rilevato che tale attività di approfondimento e sollecitazione ha peraltro condotto all’adozione da parte della Figc di una integrazione del quadro normativo vigente, oltre a generare interlocuzioni presso il Governo, nei confronti del quale si è rappresentata la necessità di introdurre norme stringenti che garantiscano la piena tutela del superiore principio dell’integrità ed equità della competizione sportiva.