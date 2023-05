Maltempo: Lega Pro vicina all’Emilia-Romagna

Maggio 17, 2023

Firenze, 17 mag. – (Adnkronos) – “Sono giorni tristi per molte città dell’Emilia Romagna. La Lega Pro, il presidente Matteo Marani e tutti i club esprimono la loro vicinanza alla popolazione delle zone colpite dai recenti nubifragi partecipando al cordoglio delle famiglie delle vittime di questa tragedia. Un particolare pensiero di vicinanza giunga ai club di Serie C presenti nelle città della regione più danneggiate dall’alluvione: Cesena, Imolese e Rimini, che stanno combattendo durante l’emergenza per aiutare cittadini e sportivi in difficoltà”. Così la Lega Pro in una nota.