Maltempo: Lisei (Fdi), ‘da Meloni vicinanza e presenza sobria’

Maggio 21, 2023

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La visita nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata oltremodo apprezzata dalla popolazione locale. Non solo perché ha dimostrato la vicinanza del governo, vicinanza che verrà sostanziata dai primi interventi concreti già martedì nel Consiglio dei ministri, ma perché è avvenuta all’insegna della sobrietà, senza passerelle. L’Emilia-Romagna ringrazia dunque la vicinanza del presidente Meloni, anche per le modalità in cui è stata espressa”. Lo afferma il senatore eletto in Emilia-Romagna Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari costituzionali.