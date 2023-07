Maltempo: Lollobrigida, ‘soddisfazione per assegnazione fondi riserva crisi Pac’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Dopo aver chiesto con forza e determinazione che i fondi della riserva di crisi della Pac fossero usati per supportare gli agricoltori nel fronteggiare i danni derivanti da siccità e alluvioni, l’Ue ha finalmente assegnato 60 milioni di euro all’Italia. Un importante risultato che si traduce con la possibilità per gli operatori del comparto di ricevere indennizzi fino al 100% dei danni subiti alle produzioni dopo gli eventi calamitosi di maggio. Un traguardo raggiunto grazie all’approccio sinergico utilizzato in ambito europeo e che dimostra l’attenzione a un comparto nevralgico per la nostra Nazione”. Lo dichiara Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e deputato di Fratelli d’Italia.

“Vogliamo accelerare il processo di ricostruzione, come ribadito nel corso della riunione che ho avuto con il commissario Figliuolo e le rappresentanze delle associazioni di categoria lo scorso 4 luglio al Masaf, ma, allo stesso tempo, lavoriamo per far aumentare i fondi fino a 180 milioni di euro”, conclude Lollobrigida.