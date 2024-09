Maltempo: Lollobrigida, ‘tutta la mia solidarietà a popolo Emilia Romagna’**

21 Settembre 2024

Siracusa, 2 set. (Adnkronos) – “Oggi viviamo in una situazione di cui tutti ci stiamo rendendo conto. Mentre qui in Sicilia c’è la siccità, in Emilia Romagna, a cui esprimo tutta la mia solidarietà possibile, subisce l’effetto opposto, effetti alluvionali”. Lo ha detto il ministro Francesco Lollobrigida, a margine della inaugurazione di Divinazione-Expo24 a Siracusa, nell’ambito del G7 dell’agricoltura.