Maltempo: Lombardo (Az), ‘no a strumentalizzazioni, si affronti emergenza uniti’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Usare con finalità di propaganda e strumentalità politica un evento così doloroso per la popolazione civile dell’Emilia-Romagna, che in queste ore è colpita dalle esondazioni dei fiumi, è grave per chi ricopre ruoli di governo e dovrebbe avere una postura istituzionale, volta a creare davanti all’emergenza la maggiore coesione possibile tra i diversi di governo del territorio. Non è il tempo dello scontro giudiziario con gli esposti in Tribunale. Non è il tempo dello scontro politico sul rimpallo delle responsabilità, solo per racimolare qualche voto in più in vista delle prossime elezioni regionali. E’ il tempo di stare tutti uniti ed affrontare con serietà e responsabilità l’emergenza alluvionale, al fianco dei cittadini dell’Emilia-Romagna”. Lo dichiara il senatore di Azione Marco Lombardo.