Maltempo: Mahmoud (Pd), ‘Bignami mente e dovrebbe vergognarsi per le mancate promesse’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Bignami mente sapendo di mentire! Elly Schlein non è mai stata ‘assessora al clima’ in Emilia-Romagna, diversamente da quanto dichiarato dal viceministro Bignami. La V di ‘vergogna’ dovrebbe scrivere sul ‘cruciverba tricolore’ anziché raccontare frottole al Paese e agli emiliano-romagnoli che il governo, dopo la stucchevole passerella della premier Meloni in cui aveva promesso ristori e indennizzi, ha ormai abbandonato. I sindaci sono disperati poiché si trovano ormai da settimane ad anticipare risorse, rischiando il default”. A dirlo in una nota è Mawua Mahmoud della segreteria nazionale del Partito democratico.