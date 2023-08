Maltempo: Martella (Pd), ‘da Musumeci poche risposte, per Veneto serve stato emergenza’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Dal ministro Musumeci oggi al Senato un’informativa con pochi contenuti e senza anima. La portata degli eventi calamitosi che hanno flagellato il Paese da Nord a Sud, e in particolare il Veneto, avrebbe necessitato di risposte più incisive da parte del governo. Ci saremmo attesi risposte più circostanziate su misure economiche e interventi per le zone colpite e la definizione di un programma per quel piano di adattamento climatico che è sempre più urgente. Ci aspettiamo che, come chiesto da giorni, venga dichiarato quanto prima lo stato di emergenza per i comuni colpiti e vengano erogati i necessari sostegni e contributi economici per i danni subiti da cittadini e imprese”. Così il senatore Andrea Martella, segretario del Pd del Veneto.