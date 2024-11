Maltempo: Mattarella, ‘addomesticare ambiente non può alterare ordine territorio’

26 Novembre 2024

Alessandria, 26 nov. (Adnkronos) – “‘Addomesticare’ l’ambiente è una prova, una sfida affascinante. Ma, se si interviene alterando l’ordine ‘naturale’ del territorio, senza cautele, si va incontro a eventi imprevedibili. Così come nel caso di incuria nei confronti di territori, che non possono essere abbandonati. Anche sotto questo aspetto, le aree interne, rurali, collinari e di montagna, richiedono molta più attenzione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Alessandria in occasione del trentesimo anniversario dell’alluvione che colpì il Piemonte mel novembre del 1994.

“Non esiste -ha sottolineato ancora il Capo dello Stato- una natura ‘naturalmente’ ostile. Vi è un confronto di elementi che, se costruttivo, conduce al progresso, se mal condotto, provoca devastazione”.