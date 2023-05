Maltempo: Mattarella, ‘ho visto tante ferite, riprendere con coraggio e decisione’

Maggio 30, 2023

Forlì, 30 mag. (Adnkronos) – “Questa è una piazza che ha visto tanti momenti importanti nella storia della città. Questo è un momento impegnativo, difficile, ho visto tante ferite nel territorio, per quanto riguarda molte abitazioni, molte aziende, le strade, quanto ci sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune. So che ce la farete con l’aiuto dello Stato, del Governo, so che ce la farete perchè questa è la volontà di queste contrade”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Forlì nel corso della sua visita in Emilia Romagna.

“Il sindaco ha bene espresso questa volontà determinata di ripresa e di rilancio -ha proseguito il Capo dello Stato- Quello che vorrei dirvi che tutta l’Italia vi è vicino e non sarete soli in questa opera importante che deve essere veloce. Questo territorio è un elemento importantissimo, fondamentale per la vita dell’Italia: lo è per la sua economia, per la sua storia”.

“Quindi l’esigenza che si rilanci non è un’esigenza soltanto vostra, è un’esigenza nazionale e in questo, potete esser certi, vi sarà tutto il consenso e l’appoggio costante non soltanto in questi giorni, ma anche nel prosieguo, perchè -ha ribadito Mattarella- questo è un lavoro da fare velocemente. Richiederà molto sforzo, richiederà impegno, ma non sarete soli in questo. Complimenti per la vostra resistenza e auguri”.