Maltempo: Mattarella, ‘un panorama di ferite’

Maggio 30, 2023

Forlì, 30 mag. (Adnkronos) – “È un panorama di ferite”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si esprime mentre sorvola in elicottero le aree colpite dalle frane tra Forlì e Modigliana, prima tappa della sua visita in Emilia Romagna. “Ho visto tante ferite nel territorio”, ribadisce poi parlando nella piazza di Forlì. “Siamo la regione più boschiva d’Italia, dopo la seconda guerra mondiale abbiamo piantato tutte queste aree”, gli spiega sempre in elicottero il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.