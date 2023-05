Maltempo: Meloni, ‘dall’estero disponibilità ed elogi per Protezione civile migliore del mondo’**

Maggio 21, 2023

Ravenna, 21 mag. (Adnkronos) – “Vengo dal G7 e indipendentemente dal G7, dove pure c’è stata grande disponibilità e grande solidarietà, sono i moti i colleghi che mi hanno scritto in questi giorni per dire se serve qualcosa noi ci siamo, per cui nelle prossime ore cerchiamo di ottimizzare anche questa disponibilità”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del sopralluogo in Emilia Romagna.

“Noi abbiamo -ha rivendicato la premier- una Protezione civile straordinaria, al G7 la presidente del Fondo monetario internazionale davanti ad una serie di leader ha detto l’Italia ha una delle Protezioni civili migliori del mondo se non la migliore del mondo”.