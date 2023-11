Maltempo: Meloni, ‘in Toscana immediato intervento governo’

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “L’ennesima alluvione, che ha toccato stavolta prevalentemente la Toscana, ha lasciato vittime, sfollati, devastazione. Il governo anche stavolta è intervenuto immediatamente dichiarando lo stato di emergenza e stanziando le prime risorse utili a consentire alle istituzioni locali di far fronte, con le deroghe che servono a muoversi in velocità, le iniziative di soccorso e di assistenza alla popolazione evacuata, al ripristino della viabilità principale soprattutto attraverso la rimozione dei fanghi e dei detriti”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un passaggio dei suoi ‘Appunti di Giorgia’.

“La Protezione Civile più avanti valuterà l’erogazione delle ulteriori risorse necessarie, quando chiaramente la regione Toscana avrà terminato la ricognizione analitica dei danni, ma io voglio ringraziare con il cuore gli oltre tremila operatori volontari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, le forze armate, le colonne mobili provenienti da dodici regioni per il lavoro straordinario, ammirevole che stanno facendo. Come sempre, di fronte alle difficoltà l’Italia mostra il suo lato più bello e voglio ovviamente rinnovare il cordoglio del governo e per il mio tramite dell’Italia intera ai cari alle famiglie delle nove vittime che purtroppo abbiamo fin qui registrato”.