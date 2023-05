Maltempo: Meloni, ‘molto lavoro da fare, trovato cittadini molto orgogliosi’

Maggio 21, 2023

Ravenna, 21 mag. (Adnkronos) – “Ho trovato cittadini molto orgogliosi, che stavano al lavoro e dicevano ci rimettiamo in piedi. L’Italia in queste situazioni tira fuori il suo meglio. Non è il momento delle passerelle, mi sono anche commossa, però ho trovato tanta gente commossa di speranza. Ho parlato con il presidente Bonaccini, con i sindaci, con la Protezione civile per capire quali debbano essere le cose prioritarie”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del sopralluogo in Emilia Romagna.

“Voglio ringraziare il Prefetto, il viceministro Bignami, il ministro Salvini, il Governo c’è, ci sono anche gli altri livelli istituzionali, c’è un livello di collaborazione che è molto prezioso in una situazione come questa. É stata una tragedia -ha detto ancora la premier- ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti, può essere anche un’occasione di mostrare quanto l’Italia sappia essere concreta”.