Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Un’immagine che arriva dalla Toscana e che vale più di mille parole. A lui, a tutti coloro che in queste ore sono impegnati nelle operazioni di soccorso, la nostra gratitudine e il nostro plauso”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X, postando la ‘foto simbolo’ dell’ondata di maltempo che si è abbattuta in Toscana e che ritrae un vigile del fuoco che porta in salvo un neonato.