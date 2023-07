Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Sono stata fino a ora al telefono con Musumeci, sapevamo che questa sarebbe stata la giornata più impegnativa, dal nord al sud. La Protezione civile è mobilitata e voglio dire che nessun Vigile del fuoco è andato in vacanza. Seguiamo minuto per minuto una situazione delicata”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl 102.5 a proposito del maltempo in Italia.