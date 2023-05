Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni è appena rientrata a Palazzo Chigi, dopo la visita che l’ha vista in Emilia Romagna con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, insieme nei luoghi messi in ginocchio dal maltempo. A breve è attesa una nuova riunione del Consiglio dei ministri per estendere lo stato di emergenza anche alle Marche e alla Toscana.