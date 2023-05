Maltempo: Meloni, ‘ringrazio Von der Leyen, sin da subito attenta e solidale’

Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Ringrazio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha voluto venire per rendersi personalmente conto, per capire la situazione che questa regione sta affrontando e con lei la Nazione intera. Io la voglio ringraziare perché con lei ero al G7 a Hiroshima nei primi giorni in cui questo disastro è accaduto e lei sin da subito ha mostrato la sua attenzione e la sua solidarietà come hanno fatto gli altri leader. Voglio ringraziare anche i capi di Stato e di governo che in queste ore mi stanno scrivendo per esprimere solidarietà e disponibilità”. Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo in un punto stampa a Bologna con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.